GlassWire — персональный сетевой экран (фаервол) для операционных систем Windows. Приложение позволяет отслеживать входящий и исходящий трафик, составляя подробные графики и отчеты на основании полученных сведений, мониторить поведение сетевых программ, настраивать блокировку доступа к сетевым ресурсам и выполнять другие операции.

Программа предназначена для запуска на компьютерах под управлением Windows 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64-битных версия). Интерфейс приложения имеет поддержку русского языка.

Мониторинг входящего/исходящего трафика

Сразу после запуска программа GlassWire получает доступ ко всем действующим сетевым подключениям на компьютере, отслеживая весь проходящий через них локальный и интернет-трафик. На основании полученных данных приложение составляет визуализированные графики в режиме реального времени, а также сохраняет количество переданного и принятого трафика за различные временные периоды.

Программа GlassWire позволяет мониторить как весь потребляемый компьютером трафик в целом, так и его потребление отдельными приложениями и системными/пользовательскими сетевыми службами.

Брандмауэр GlassWire

Приложение GlassWire способно не только вести подсчет трафика, но и отслеживать, по каким именно сетевым адресам обращается та или иная программа. К примеру, GlassWire позволяет точно установить адреса сайтов, открываемых в браузере, установить адреса сетевых ресурсов, к которым обращаются те или иные приложения, и т.д.

При необходимости пользователь может закрыть доступ со своего компьютера к любому IP-адресу, определенному программой GlassWire. Эту возможность можно использовать для блокировки любых сайтов или, например, сетевых адресов, по которым та или иная программа загружает рекламу.

Ведение статистики и система уведомлений

Программа GlassWire сохраняет количество потребленного трафика всеми приложениями в течение месяца. Также отслеживается количество трафика, переданного/принятого с конкретного IP-адреса. Все это позволяет пользователю всегда в курсе, какими именно программами и куда расходовался интернет-трафик.

В приложении GlassWire также предусмотрена настраиваемая система уведомлений, выводящая на экран сообщения при срабатывании определенных событий, например: регистрация потребления трафика новым приложением, достижение определенного количества израсходованного трафика.

Полная версия GlassWire и лицензионный ключ

Бесплатная версия программы GlassWire имеет множество функциональных ограничений, включая продолжительность использования (не более 7 дней). При покупке лицензии становятся доступны следующие функции: обеспечение безопасности при работе в интернете, сканирование сайтов и IP-адресов на наличие вирусов и вредоносного ПО, удаленный доступ к компьютеру и другие.