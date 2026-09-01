SoftSalad СОФТСАЛАТ
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GeForce NOW

GeForce NOW

Программа-клиент сервиса облачного гейминга GeForce NOW

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Актуальная версия 2.0.89
Скачать 43 MB
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История изменений

Версия 2.0.89

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 2.0.88
    • Добавлена поддержка GeForce NOW в Firefox на Windows: поддерживаемые PC-игры можно запускать в браузере с разрешением до 1440p и частотой до 120 кадров/с.

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