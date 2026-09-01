GeForce NOW — программа для запуска на слабых компьютерах любых современных игр через одноименный сервис облачного гейминга. Приложение распространяется по условно-бесплатной модели (для разблокировки некоторых функций и возможностей требуется оформить подписку). Также от пользователя потребуется приобретения игр через игровые платформы (Steam и т.п.), в которые он намеревается играть (есть и бесплатные игры).

Программу GeForce NOW (как и любые доступные через нее игры) можно запустить на компьютере под управлением ОС Windows 7 или выше (только 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа GeForce NOW?

Приложение GeForce NOW — это клиент одноименного онлайн-сервиса облачного гейминга от Nvidia. Программа нужна для запуска на слабых компьютерах широкого спектра современных игр, распространяемых через игровые сервисы Steam, Ubisoft, GOG, Epic Games Store и ряд других (список со временем расширяется). Однако перед тем, как начать игру, пользователю предстоит ее приобрести через один из упомянутых игровых сервисов. Тем не менее, в GeForce NOW доступны десятки бесплатных игр. В основном это, конечно, игры, в которых присутствуют внутриигровые покупки (вроде Dota 2 или Fortnite).

Любые игры на слабом ПК

Программа GeForce NOW обеспечивает возможностью запуска ресурсоемких игр на компьютерах под управлением 64-битных ОС Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 с процессором частотой от 2 ГГц и оперативной памятью объемом от 4 Гб (среднестатистический офисный компьютер). Однако ключевым требованием все же является скорость доступа в интернет:

Для игр с разрешением в 720p и частотой кадров в 60 FPS — 15 Мбит/с.

Для игр с разрешением 1020p при 60 FPS — 25 Мбит/с.

Недостаточно высокая скорость доступа в сеть скажется на плавности воспроизведения игр, приведет к возникновению продолжительных задержек (лагов) и вылетам (особенно в случае с онлайн-играми). Поэтому перед любой покупкой необходимо убедиться в нормальном функционировании GeForce NOW, попробовав запустить одну из бесплатных игр.

Как работает облачный гейминг?

Низкие требования, предъявляемые GeForce NOW, связаны с тем, что игры воспроизводятся не на пользовательском компьютере, а на мощных удаленных серверах. Система работает следующим образом (необязательно в таком порядке):

Программа GeForce NOW отслеживает нажатия клавиш и перемещение курсора мыши (или нажатие кнопок игрового устройства) и отправляет их на удаленный сервер, где запущена игра.

Сервер обрабатывает поступающие от GeForce NOW команды и отправляет их в игру, в которой выполняются те или действия.

Далее программа GeForce NOW передает картинку с игрового сервера на компьютер пользователя в виде обычного потокового видео.

Как можно заметить, по принципу функционирования облачный гейминг мало чем отличается от системы удаленного управления компьютером. По сути, это она и есть. Пользовательский компьютер в данном случае является ведущим, а удаленный сервер — ведомым устройством.

Как пользоваться программой GeForce NOW?

Программа GeForce NOW достаточно проста в использовании:

После запуска программы следует зарегистрироваться в системе GeForce NOW и авторизоваться в ней.

Используя поиск или панель навигации, находим нужную игру.

Кликаем по кнопке «Играть», чтобы запустить игру, или по кнопке «+ Библиотека», чтобы добавить ее в собственную локальную игровую библиотеку.

Для запуска игры потребуется дополнительно авторизоваться в игровом сервисе, через который та распространяется (например, в Steam).

Если игра платная, то ее предварительно следует приобрести через игровой сервис.

На этом все.

Ограничения бесплатной подписки

Без оформления платной подписки на учетную запись пользователя налагаются следующие ограничения:

Необходимость отстоять виртуальную очередь перед каждым запуском игры (с премиум-подпиской они тоже иногда возникают, но, если время ожидания в очереди превышает 15 минут, добавляется 1 день премиум-подписки).

Автоматическое завершение игровой сессии (т.е. закрытие игры) через 30 минут после запуска игры (с премиум-подпиской длительность сессии составит 6 часов).

Отсутствие возможности активации некоторых графических опций (например, включить технологию трассировки лучей «NVIDIA RTX» могут только премиум-пользователи).

На момент написания обзора можно было оформить пробную премиум-подписку продолжительностью в 1 сутки.