EZCast — специализированная программа для трансляции медиаконтента с компьютера на телевизор или второй монитор через специальный аппаратный медиаплеер EZCast. Программа распространяется бесплатно, но ее работа невозможна без наличия у пользователя требуемого оборудования (медиаплеера). Работает приложение в операционных системах Windows XP/Vista (отдельная версия), Windows 7/8/8.1/10 (32-бит и 64-бит), русский язык поддерживается.

Как работает EZCast?

Все, что делает программа EZCast — передает картинку с компьютера на беспроводной медиаплеер посредством Wi-Fi-соединения. Переданное изображение впоследствии через HDMI-кабель отображается на экране телевизора или второго монитора. Возможны и другие варианты соединения медиаплеера EZCast с ТВ/монитором — зависит от конкретной модели устройства.

Зачем нужна программа EZCast?

Посредством программы EZCast пользователь может самостоятельно выбрать, что именно транслировать на медиаплеер. Разработчики предусмотрели несколько режимов трансляции, между которыми можно быстро переключаться:

Трансляция аудио и видео. Есть возможность включения/отключения трансляции видео в HD-качестве со звуком или без. Аудио- и видеоконтент можно передавать напрямую из памяти компьютера или любого подключенного внешнего накопителя (в этом случае воспроизведение будет осуществляться самим SMART-телевизором). Также можно задействовать режим потоковой передачи аудио и видео из любой установленной на компьютере программы (мультимедиа-проигрывателя).

Трансляция содержимого веб-страниц (режим «Браузер»). Через EZCast на телевизор/монитор можно выводить все, что отображается в браузере, включая медиаконтент со страниц — аудио, видео и т.д.

Трансляция электронных документов. Посредством EZCast на экран телевизора без использования других программ можно выводить содержимое наиболее популярных форматов электронных/офисных документов — DOC/DOCX (Word), XLS/XLSX (Excel), PPT и PDF.

Трансляция фотографий (любых цифровых изображений). Поддерживаются различные форматы изображений.

Отдельно отметим наличие режима «EZMirror», посредством которого на телевизор или второй монитор можно транслировать рабочий стол компьютера (т.е. все, что происходит на основном мониторе), на котором установлена программа EZCast.