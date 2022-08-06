SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ExitLag

В данном списке представлены программы для замены ExitLag. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ExitLag, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

GearUP Booster
GearUP Booster

Версия 3.4.1.75

Программа для снижения времени отклика онлайн-игр

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
Mudfish
Mudfish

Версия 5.7.6

Программа для уменьшения пинга в онлайн-играх

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (19)
cFosSpeed
cFosSpeed

Версия 12.50

Программа для увеличения скорости интернет-соединения

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)