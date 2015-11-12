eM Client – программа для управления исходящей и входящей почтой с функциями чата, органайзера и планировщика. Клиент поддерживает все необходимые операции, связанные с письмами: прием, ответ, работа с файлами, написание нового письма, пересылка другому адресату и пометки к сообщениям.

Главными возможностями программы eM Client является поддержка всех известных почтовых сервисов (например, Mail.Ru) и работа с аналогичными клиентами: Outlook или Windows Life Mail. Для удобства из программы можно без изменения импортировать все ранее присланные и переданные письма. Также есть функция, позволяющая работать с двумя почтовыми ящиками одновременно.

Интерфейс и оформление удобны, все находится перед глазами: перечень писем, левое меню, верхняя панель опций. Во многом интерфейс схож с веб-сервисами почты (например, mail.ru). Календарь-органайзер поможет структурировать важные дела, оставлять заметки о событиях и настраивать систему напоминаний.

Освоить работу в eM Client несложно, даже если ранее не приходилось пользоваться почтовыми сервисами.