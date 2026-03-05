Программа больше не поддерживается разрабочтиком. Последняя версия DynSite 1.13 вышла в октября 2015 года

DynSite в автоматическом режиме производит корректировку динамического IP и заменяет его на постоянный, который пользователь может задать самостоятельно.

Для чего нужно менять свой IP? Если подключение к сети интернет происходит посредством dial-up, то IP-адресс каждого сеанса связи меняется. Таким образом, пользователь сможет сделать из своего компьютера FTP сервер или сервер любого другого вида, который будет иметь постоянный адрес. Это позволит в любую минуту подключиться к нему удаленно или сделать из ПК средство связи, используя программы, которым для соединения необходимо имя хоста.