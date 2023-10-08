DNS Changer — программа для изменения адреса DNS-сервера выбранного сетевого интерфейса, использующегося для соединения с интернетом. Утилита поставляется вместе с установщиком системной службы DNSCrypt, которая обеспечивает шифрование передаваемого между пользовательским ПК и DNS-сервером трафика.

Это бесплатная утилита, предназначенная для установки на компьютеры под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык. Для работы программы DNS Changer на компьютере должны быть установлена платформа .NET Framework версии 4.7.2 или выше.

Зачем нужна программа DNS Changer?

Программа DNS Changer предназначена для выполнения двух основных задач:

Изменение адресов DNS-серверов, полученных автоматически или прописанных вручную любому доступному в системе сетевому интерфейсу. Программа DNS Changer позволяет пользователю выбрать, какие именно DNS-адреса будут присвоены сетевому соединению. На выбор доступно 9 вариантов: Cloudflare, Google, AdGuard, AdGuard — Family Protection, AdGuard — Non Filtering, CZ.NIC, NextDNS, OpenDNS и Quad При необходимости DNS-адреса можно задать и вручную. Шифрование трафика между компьютером и DNS-сервером, что реализовано путем интеграции в программу DNS Changer внешнего модуля DNSCrypt, устанавливающего в систему одноименный сетевой протокол. DNSCrypt проверяет подлинность связи между DNS-клиентом и DNS-сервером, что предотвращает сетевые атаки вида «подмена DNS». Протокол использует криптографические подписи для проверки того, что ответы исходят от выбранного сопоставителя DNS и не были подделаны.

Таким образом, DNS Changer — это не просто утилита для смены DNS-адресов, но и средство обеспечения дополнительной сетевой безопасности.

Функции Программы DNS Changer

Утилита DNS Changer обладает следующими особенностями и функциональными возможностями: