SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
DNS Changer

DNS Changer

Программа для изменения DNS-адреса сетевых подключений

(0)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия v2.3
Скачать 1 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия v2.3

Оценки программы

——

Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о DNS Changer