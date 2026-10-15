SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Cyberduck

В данном списке представлены программы для замены Cyberduck. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Cyberduck, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

WinSCP
WinSCP

Версия 6.7

Программа для подключения к FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3 и SCP серверам

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)