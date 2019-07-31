Cyberduck — бесплатная программа для подключения к HTTP, FTP-серверам и облачным хранилищам. Приложение предназначено для работы на компьютерах под управлением Windows 7 и выше (32 и 64-бит), обязательно наличие .NET Framework 4.7.2. Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Cyberduck — что это за программа?

Весь функционал программы Cyberduck сводится к подключению к HTTP/FTP-серверам и облачным хранилищам с возможностью управления хранящихся на них файлов и папок: просмотр, создание, удаление, копирование, скачивание, закачивание, синхронизация с компьютером и другие операции.

Приложение Cyberduck поддерживает следующие сетевые протоколы:

WebDAV (расширение к HTTP/HTTPS) — используется для управления (в т.ч. совместного) файлами.

FTP — стандартное (незащищенное) подключение к FTP-серверу.

FTP-SSL (FTPS) — защищенное подключение к FTP-серверу.

SFTP — защищенное подключение по SSH.

Также Cyberduck широко применяется для подключения к традиционным и специализированным облачным хранилищам и файловым хостингам. В последней версии программы предусмотрен инструментарий для работы с такими популярными сервисами, как:

Google Drive.

Microsoft OneDrive.

Rackspace Cloud Storage.

Backblaze B2 Cloud Storage.

Microsoft SharePoint — хранилище программных компонентов различного предназначения (компоненты для создания сайтов, системы управления содержимым и др.).

Google Cloud Storage (аналог Google Drive, но с более широкими возможностями).

Amazon S3 (файловый хостинг).

Windows Azure BLOB Storage — специализированное облачное хранилище от Microsoft для хранения больших двоичных объектов (массивов двоичных данных).

Swift — хранилище объектов OpenStack (комплекс проектов свободного ПО).

Хотя практически для всех перечисленных облачных хранилищ и файловых хостингов существуют собственные программы-клиенты для Windows, использование Cyberduck удобней при работе с несколькими сервисами одновременно.

Дополнительные функции программы Cyberduck

По словам разработчиков — Cyberduck является полноценным файловым браузером, обеспечивающим пользователей всеми необходимыми удобствами для работы с веб-хранилищами любого поддерживаемого типа. Из дополнительных функций и особенностей программы отметим:

Наличие встроенного шифравальщика «Cryptomator», который позволяет создавать зашифрованную папку и все файлы, впоследствии помещаемые туда пользователем.

Функция синхронизации файлов и папок на удаленном сервере с компьютером (не имеет значение, какой тип подключения или облачный сервис используется).

Наличие встроенной консоли для отправки команд на сервер.

Поддержка большого количества кодировок символов, что позволяет программе корректно считывать имена файлов на различных языках.

Подключение к Cyberduck внешних редакторов текстовых файлов для быстрого редактирования (редактор должен поддерживает ODB-интерфейс).

Возможность контроля пропускной способности (скорости передачи данных) Cyberduck на загрузку/выгрузку файлов.

Простой и понятный настраиваемый интерфейс, мало чем отличимый от привычного для пользователей Windows «Проводника», и многое другое.

Cyberduck "живет" на пожертвования, поэтому без ввода платного ключа каждый раз при запуске/закрытии программы на экране будет отображаться сообщение с предложением приобрести его. Больше никаких неудобств в работе с приложением нет.