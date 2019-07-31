Cyberduck — бесплатная программа для подключения к HTTP, FTP-серверам и облачным хранилищам. Приложение предназначено для работы на компьютерах под управлением Windows 7 и выше (32 и 64-бит), обязательно наличие .NET Framework 4.7.2. Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.
Cyberduck — что это за программа?
Весь функционал программы Cyberduck сводится к подключению к HTTP/FTP-серверам и облачным хранилищам с возможностью управления хранящихся на них файлов и папок: просмотр, создание, удаление, копирование, скачивание, закачивание, синхронизация с компьютером и другие операции.
Приложение Cyberduck поддерживает следующие сетевые протоколы:
- WebDAV (расширение к HTTP/HTTPS) — используется для управления (в т.ч. совместного) файлами.
- FTP — стандартное (незащищенное) подключение к FTP-серверу.
- FTP-SSL (FTPS) — защищенное подключение к FTP-серверу.
- SFTP — защищенное подключение по SSH.
Также Cyberduck широко применяется для подключения к традиционным и специализированным облачным хранилищам и файловым хостингам. В последней версии программы предусмотрен инструментарий для работы с такими популярными сервисами, как:
- Google Drive.
- Microsoft OneDrive.
- Rackspace Cloud Storage.
- Backblaze B2 Cloud Storage.
- Microsoft SharePoint — хранилище программных компонентов различного предназначения (компоненты для создания сайтов, системы управления содержимым и др.).
- Google Cloud Storage (аналог Google Drive, но с более широкими возможностями).
- Amazon S3 (файловый хостинг).
- Windows Azure BLOB Storage — специализированное облачное хранилище от Microsoft для хранения больших двоичных объектов (массивов двоичных данных).
- Swift — хранилище объектов OpenStack (комплекс проектов свободного ПО).
Хотя практически для всех перечисленных облачных хранилищ и файловых хостингов существуют собственные программы-клиенты для Windows, использование Cyberduck удобней при работе с несколькими сервисами одновременно.
Дополнительные функции программы Cyberduck
По словам разработчиков — Cyberduck является полноценным файловым браузером, обеспечивающим пользователей всеми необходимыми удобствами для работы с веб-хранилищами любого поддерживаемого типа. Из дополнительных функций и особенностей программы отметим:
- Наличие встроенного шифравальщика «Cryptomator», который позволяет создавать зашифрованную папку и все файлы, впоследствии помещаемые туда пользователем.
- Функция синхронизации файлов и папок на удаленном сервере с компьютером (не имеет значение, какой тип подключения или облачный сервис используется).
- Наличие встроенной консоли для отправки команд на сервер.
- Поддержка большого количества кодировок символов, что позволяет программе корректно считывать имена файлов на различных языках.
- Подключение к Cyberduck внешних редакторов текстовых файлов для быстрого редактирования (редактор должен поддерживает ODB-интерфейс).
- Возможность контроля пропускной способности (скорости передачи данных) Cyberduck на загрузку/выгрузку файлов.
- Простой и понятный настраиваемый интерфейс, мало чем отличимый от привычного для пользователей Windows «Проводника», и многое другое.
Cyberduck "живет" на пожертвования, поэтому без ввода платного ключа каждый раз при запуске/закрытии программы на экране будет отображаться сообщение с предложением приобрести его. Больше никаких неудобств в работе с приложением нет.