SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Cisco CDP Monitor

В данном списке представлены программы для замены Cisco CDP Monitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Cisco CDP Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

GlassWire
GlassWire

Версия 3.11.1164

Программа для мониторинга трафика с функциями фаервола

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
NetLimiter
NetLimiter

Версия 4.0.53.0

Программа для мониторинга и контроля сетевого трафика

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)