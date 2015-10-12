Cisco CDP Monitor – программа для контроля и диагностики сетей. Она позволяет передавать данные с компьютера на соединительное устройство и получать обратную информацию. Сведения делятся на две категории:

Выходящие данные – имя хоста, количество и модели устройств, версии service pack и системы.

Входящие данные – информация по соединяющему порту, имя хоста, IP администратора, имя домена VTP и сведения о компьютерах.

Благодаря полученной информации можно диагностировать сеть и обнаружить неисправности. Cisco CDP Monitor проводит контроль в автоматическом режиме: при изменении сведений программа отправляет уведомление администратору, а также ищет и устраняет неисправности.

Cisco CDP Monitor используется в сетевом администрировании.