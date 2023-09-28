MikroTik Bandwidth Test — это программа предназначенная для тестирования пропускной способности сетевого соединения между устройствами MikroTik. Этот инструмент позволяет администраторам сети измерять как скорость загрузки, так и скорость отдачи данных, используя разные протоколы и методы передачи.

Результаты теста помогают определить, способен ли сетевой канал поддерживать заданное количество трафика, а также выявлять возможные проблемы с производительностью. Важно учитывать, что для получения точных результатов оба устройства должны иметь достаточную производительность, и инструмент должен использоваться ответственно, чтобы избежать перегрузки сети.