SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги BluetoothView

В данном списке представлены программы для замены BluetoothView. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на BluetoothView, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Bluetooth Driver Installer
Bluetooth Driver Installer

Версия 1.0.0.164

Программа для установки драйверов Bluetooth

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (3)
Medieval Bluetooth Network Scanner
Medieval Bluetooth Network Scanner

Версия v1.4.0.0

Программа для подключения Bluetooth-устройств к компьютеру

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
BlueSoleil
BlueSoleil

Версия 10.0.498.0

Программа для работы с Bluetooth

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (67)