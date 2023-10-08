SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги BlueSoleil

В данном списке представлены программы для замены BlueSoleil. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на BlueSoleil, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

BluetoothView
BluetoothView

Версия 1.70

Программа для работы с Bluetooth-устройствами и мониторинга за ними

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (44)
Bluetooth Driver Installer
Bluetooth Driver Installer

Версия 1.0.0.164

Программа для установки драйверов Bluetooth

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (3)
Medieval Bluetooth Network Scanner
Medieval Bluetooth Network Scanner

Версия v1.4.0.0

Программа для подключения Bluetooth-устройств к компьютеру

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)