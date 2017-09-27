В данном списке представлены программы для замены Blue Iris. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Blue Iris, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Blue Iris.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Blue Iris, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Blue Iris. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Blue Iris, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 4.1.2.0
Видеонаблюдение через USB и IP-камеры
Версия 6.28
Программа для создания системы видеонаблюдения
Версия 24.2.14
Программа для создания и управления системами видеонаблюдения
Версия 10
Программа для веб-камеры
Версия 5.0.2.0
Программа для создания и управления системой видеонаблюдения
Версия 4.4
Программа для создания домашней системы видеонаблюдения и трансляции видео в сеть
Версия 2.0
Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме
Версия 7.1.8
Программа для создания систем видеонаблюдения
Версия 5.48
Программа для IP-камер
Версия 6.0
Программа для вебкамеры