Axxon Next — программный комплекс для развертывания систем видеонаблюдения любой степени сложности: от небольших домашних и офисных до корпоративных/промышленных систем, создаваемых для наблюдения за крупными объектами. Программа Axxon Next является частью одноименного сервиса, предоставляемого отечественной компанией «ITV | AxxonSoft». Услуги платные (имеется бесплатный ознакомительный тарифный план). Сама программа предназначена для работы на ПК под управлением Windows Vista и выше (32-бит и 64-бит), интерфейс выполнен на русском языке.

Возможности Axxon Next

В категории софта для видеонаблюдения Axxon Next без преуменьшения является профессиональным программным комплексом, который состоит из множества функциональных модулей, управляемых из панели администратора.

Наблюдение в режиме реального времени. В программе Axxon Next предусмотрены все необходимые функции для удобного просмотра любого количества и любого типа камер в режиме реального времени:

Ручной и автоматический зум, ручное и автоматизированное (по заданным ранее траекториям) управление поворотными камерами, предоставление удаленного доступа к любой камере с возможностью установки прав доступа и т.д.

Автоматическое слежение за объектами с нескольких камер.

Привязка камер к трехмерной интерактивной карте наблюдаемого объекта.

До 10 разнообразных аппаратных и программных детекторов (движения и прекращения движения, появления/исчезновения объектов, оставленных предметов, звука и т.д.).

Работа с видеозаписями. Мощные функции по работе с видеоархивами позволяют пользователям программы Axxon Next:

Осуществлять поиск видеозаписей по фотографиям лиц и номерам автомобилей.

Осуществлять поиск видеозаписей по различным критериям, например: движение или длительное пребывание объектов в заданной области.

Искать сами объекты в видеозаписях по различным критериям: цвет, размер, направление, скорость движения и другие.

Импорт в базу данных любых других видеозаписей и их обработка (применение всех доступных функций по работе с видеоархивами).

Различные функции резервного копирования архива, в т.ч. с возможностью хранения в сетевых хранилищах (FTP-серверы, облачные хранилища и т.д.).

Экспорт видео в различные форматы, в т.ч. AVI и EXE, возможность наложения масок приватности поверх видеозаписи и многое другое.

Удаленный доступ и особенности архитектуры системы. Из прочего функционала по этой части особенно стоит отметить:

Доступ к системе с любого устройства с возможностью просмотра живого видео камер, управления видеозаписями и настройками. С Axxon Next можно работать удалено через браузер либо мобильное приложение под iOS/Android.

Оповещения о событиях на электронную почту и мобильное устройство (Push-уведомления) с возможностью сохранения отрывка видео, в котором оно (событие) зафиксировано. Система оповещений очень гибкая — пользователь сам настраивает условия их срабатывания.

Децентрализованная архитектура. Серверы, предоставляемые вместе сервисом видеонаблюдения Axxon Next, не находятся в одном месте, а разбросаны в разных точках страны. Для пользователей подбираются ближайшие к ним серверы. Децентрализованная архитектура также гарантирует работоспособность системы в целом при выходе из строя любого из серверов.

Возможность подключения к множеству систем видеонаблюдения из одной админпанели. При этом сами системы могут функционировать полностью независимо друг от друга.

Возможность объединения независимых систем в одну централизованную сеть.

Обеспечение надежности и оптимизация производительности систем видеонаблюдения. Разработчиками Axxon Next были предусмотрены все нюансы организации систем видеонаблюдения; надежности, отказоустойчивости и производительности было уделено особое внимание:

Axxon Next — не одна единая программа, а комплекс функциональных модулей. Для выполнения той или иной функции на компьютере запускается отдельный независимый процесс. Таким образом, сбой в работе одной функции затронет работоспособность всех остальных.

Наличие резервных серверов. На одного пользователя системы Axxon Next выделяется как минимум 2 сервера — основной и резервный. Сбой в работе одного из не вызовет затруднений в работе системы.

Собственная файловая система SolidStore на серверах Axxon Next, важной особенностью которой является недопущение фрагментации файлов, благодаря чему скорость доступа к ним остается максимальной высокой даже после многократной перезаписи диска, где хранятся видеозаписи.

Автоматическое снижение разрешения съемки камерами при открытии множества видеопотоков на одном компьютере (мониторе).

Автоматическая оптимизация качества видеокартинки с камер при подключении к ним с удаленных устройств в условиях низкой скорости доступа в интернет.

Поддержка самых современных IP-камер. По части поддержки программой Axxon Next оборудования для видеонаблюдения отметим:

Поддержка около 10000 моделей IP-камер, включая аналоговые устройства.

Автоматическая настройка камер, конфигурация которых имеется в базе программы.

Поддержка всех современных функций IP-камер: многопоточные камеры, встроенные аппаратные и программные детекторы, поворотные (PTZ) устройства, чтения и запись видеозаписей во встроенную память камер и т.д.

Поддержка метаданных, генерируемых камерами с соответствующей функцией.

И все сказанное это — лишь часть функционала системы Axxon Next.