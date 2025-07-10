SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ApowerMirror

В данном списке представлены программы для замены ApowerMirror. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ApowerMirror, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

spacedesk
spacedesk

Версия 2.2.33

Программа для подключения к компьютеру мобильных устройств в качестве дополнительных мониторов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (34)
AirParrot
AirParrot

Версия 3.1.10

Программа для трансляции экрана компьютера на различные устройства

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
GlideX
GlideX

Версия 4.2.1.0

Программа для вывода изображения со смартфона на ПК

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
scrcpy
scrcpy

Версия 4.1

Программа для трансляции видео с экрана смартфона на ПК

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (13)
LetsView
LetsView

Версия 1.3.7

Программа для управления Android-смартфонами.

Оценок пока нет
Vyzor
Vyzor

Версия 5.0.7

Программа для трансляции экрана смартфона на ПК.

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