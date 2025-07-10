В данном списке представлены программы для замены ApowerMirror. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ApowerMirror, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ApowerMirror.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ApowerMirror, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ApowerMirror. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ApowerMirror, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 2.2.33
Программа для подключения к компьютеру мобильных устройств в качестве дополнительных мониторов
Версия 3.1.10
Программа для трансляции экрана компьютера на различные устройства
Версия 4.2.1.0
Программа для вывода изображения со смартфона на ПК
Версия 4.1
Программа для трансляции видео с экрана смартфона на ПК
Версия 1.3.7
Программа для управления Android-смартфонами.
Версия 5.0.7
Программа для трансляции экрана смартфона на ПК.