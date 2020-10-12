Важно! Программа больше не обновляется и не поддерживается разработчиком.
AMCap — простая программа для записи видео с веб-камер и любых DirectShow-устройств, в т.ч. виртуальных. Это условно-бесплатное приложение (ограничение в продолжительности сессии, наложение водяного знака на отснятый видеоматериал). Программа AMCap предназначена для работы в Windows 7 или выше (32/64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.
Зачем нужна программа AMCap?
Программа AMCap обладает следующим функционалом:
Запись видео с любых цифровых источников видео, в т.ч. телевизионных компьютерных тюнеров.
Сохранение видео в формате MPEG-2, совместимость с AVI, WMV, MP
Возможность выбора и настройки одного из поддерживаемых видеорендереров: Video Renderer, Video Mixing Renderer 7/9, Enhanced Video Renderer.
Наличие механизмов сжатия видео в режиме реального времени (при записи).
Предварительная настройка видео: цветовой баланс, поворот, масштабирование и др.
Создание скриншотов в ручном и автоматическом режиме (каждые несколько секунд, минут и т.д.).
Наложение на видео экранного меню (OSD).
Поддержка механизма аппаратного деинтерлейсинга видео.
Возможность создания скриншотов из командной строки, планировщика заданий и т.д.