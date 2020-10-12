Важно! Программа больше не обновляется и не поддерживается разработчиком.

AMCap — простая программа для записи видео с веб-камер и любых DirectShow-устройств, в т.ч. виртуальных. Это условно-бесплатное приложение (ограничение в продолжительности сессии, наложение водяного знака на отснятый видеоматериал). Программа AMCap предназначена для работы в Windows 7 или выше (32/64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа AMCap?

Программа AMCap обладает следующим функционалом: