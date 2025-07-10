SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AirDroid

В данном списке представлены программы для замены AirDroid. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AirDroid, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

scrcpy
scrcpy

Версия 4.1

Программа для трансляции видео с экрана смартфона на ПК

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (13)
LetsView
LetsView

Версия 1.3.7

Программа для управления Android-смартфонами.

Оценок пока нет
Vyzor
Vyzor

Версия 5.0.7

Программа для трансляции экрана смартфона на ПК.

Оценок пока нет