AirDroid — программа для удаленного управления смартфонами на базе Android и iOS с компьютера, а также обмена различными типами данных между ПК и телефонами, на которые установлена мобильная версия AirDroid. Это условно-бесплатное приложение с ограничениями по количеству одновременно подключаемых устройств, размеру единовременно передаваемых файлов и объему принятого/отправленного трафика между ПК и смартфоном.

Программа поддерживается операционными системами Windows XP (с ограничениями по функционалу), 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа AirDroid?

Утилита AirDroid призвана решать несколько задач, связанных с удаленным доступом к смартфонам на базе Android и iOS. Вот основные функции, доступные в бесплатной версии AirDroid:

Удаленное управление смартфоном с компьютера посредством мышки (требуется дополнительно установить на телефон приложение AirDroid Controll Add-on).

Выполнение и прием звонков с компьютера с возможностью просмотра истории и списка пропущенных вызовов.

Чтение и отправка SMS-сообщений с возможностью просмотра всей истории переписки с выбранными контактами.

Передача файлов с телефона на компьютер и в обратном направлении по беспроводному каналу связи.

Полный доступ к памяти (хранилищу) телефона с возможностью просмотра содержимого папок и выполнения всех стандартных операций над файлами и папками, которые доступны при подключении смартфона к ПК через USB: копирование, удаление, перемещение (только в пределах телефона), переименование, создание новых папок и т.д.

Автоматическое создание резервной копии данных, хранящихся в памяти мобильного устройства, с их сохранением на компьютере.

Получение доступа к камере смартфона (изображение камеры передается на компьютер в режиме реального времени) с возможностью создания фотоснимков.

Печать при использовании компьютерной клавиатуры в текстовых полях любых запускаемых на смартфоне приложениях.

Просмотр экрана смартфона в режиме реального времени с возможностью записи в видеофайл всего, что на том происходит.

Просмотр уведомлений на компьютере от различных мобильных приложений.

Просмотр контактов, сохраненных в смартфоне, с возможностью быстрого выполнения звонков и отправки SMS.

Отправка и прием текстовых сообщений, фотографий и любых файлов вообще посредством встроенного мессенджера.

В каких именно целях будут применяться данные функции, решать пользователю. Это может быть, например, контроль действий ребенка со своим смартфоном или предоставление удаленной помощи в решении проблем с мобильным устройством, обучение использования тех или иных его функций и т.д. И в данном случае мы говорим только о персональной версии AirDroid. Версия AirDroid для бизнеса имеет гораздо более широкий спектр функций, в т.ч. возможность отслеживания перемещения смартфона по его GPS-координатам.

Как пользоваться программой AirDroid?

Здесь все довольно просто:

Устанавливаем программу AirDroid на компьютере и проходим регистрацию (можно авторизоваться с использованием, например, Google-аккаунта).

Устанавливаем мобильное приложение AirDroid на управляемое устройство (ПК-версия сама предложит сделать это).

Выдаем разрешения мобильному приложению AirDroid на доступ к данным, телефону, SMS-сообщениям, контактам и т.д. Необязательно выдавать все запрошенные разрешения — только те, что требуются для решения поставленной задачи.

Запускаем нужную функцию в программе AirDroid на компьютере.

У бесплатной версии AirDroid имеются следующие ограничения:

Объем передаваемого трафика между компьютером и смартфоном ограничен 200 Мб в месяц (считается только тот трафик, что был задействован для управления телефоном).

Максимальное количество подключаемых устройств — 2.

Возможность единовременного управления только 1 устройством (т.е. если их 2, то управлять ими получится только поочередно).

Максимальный размер передаваемых единовременно файлов — не более 30 Мб.

Для снятия всех ограничений нужно оформить подписку в личном кабинете на официальном сайте программы. На момент написания обзора минимальная стоимость подписки для физических лиц составляла $3,99 в месяц (предусмотрены скидки при оплате за квартал или год вперед), для юридических лиц — $100 в год (для управления 10 устройствами).