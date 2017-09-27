SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Agent DVR

В данном списке представлены программы для замены Agent DVR. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Agent DVR, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

Blue Iris
Blue Iris

Версия 6.1.4.0

Программа для создания систем видеонаблюдения

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (25)
IP Camera Viewer
IP Camera Viewer

Версия 4.1.2.0

Видеонаблюдение через USB и IP-камеры

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (13)
WebCam Monitor
WebCam Monitor

Версия 6.28

Программа для создания системы видеонаблюдения

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
Xeoma
Xeoma

Версия 24.2.14

Программа для создания и управления системами видеонаблюдения

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
CyberLink YouCam 365
CyberLink YouCam 365

Версия 10

Программа для веб-камеры

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (7)
AbelCam
AbelCam

Версия 4.4

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения и трансляции видео в сеть

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Live WebCam
Live WebCam

Версия 2.0

Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (39)
iSpy
iSpy

Версия 7.1.8

Программа для создания систем видеонаблюдения

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Security Monitor Pro
Security Monitor Pro

Версия 5.48

Программа для IP-камер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ManyCam
ManyCam

Версия 6.0

Программа для вебкамеры

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)