Agent DVR — программа для развертывания домашних и офисных систем видеонаблюдения, позволяющая получать доступ к камерам и видеозаписям удаленно через любой браузер и мобильное устройство.

Приложение бесплатно для использования в некоммерческих целях (подписка потребуется только в случае, если пользователь решит использовать облачное хранилище и прочие онлайн-сервисы Agent DVR). Программа поддерживается операционными системами Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа Agent DVR?

При помощи программы Agent DVR можно развернуть домашнюю или офисную систему видеонаблюдения, состоящую из любого количества видеокамер. В качестве видеорегистратора для хранения видеозаписей приложение использует компьютер под управлением Windows, на котором создается виртуальный веб-сервер. Пользователь может подключаться к ПК удаленно, используя браузер или мобильное устройство с установленным в него приложением Agent DVR Client (доступно как для Android, так и для iOS). При удаленном подключении можно будет просматривать изображение со всех видеокамер в режиме реального времени и сохраненные ранее видеозаписи, а также изменять настройки системы видеонаблюдения.

Функции программы Agent DVR

Программа Agent DVR обладает широкими функциональными возможностями, а также имеет ряд особенностей и преимуществ перед аналогичным ПО. Сюда относятся:

Подключение неограниченного числа видеокамер любых разновидностей (не привязанных к своей собственной платформе), включая USB-камеры.

Возможность подключения к системе видеонаблюдения микрофонов для прослушивания охраняемых объектов и записи аудио.

Различные режимы записи: при обнаружении движения/звука, при удаленном запросе пользователя, по расписанию, по наступлению определенного события, при запросе со стороны внешних программ, адаптивный режим записи (например, при движении объекта в определенную сторону) и др.

Поддержка двойной потоковой передачи в реальном времени в низком разрешении и прямой записи в высоком разрешении.

Функции обнаружения движения: простые детекторы и настраиваемые области, поддержка событий движения ONVIF, отслеживание скорости перемещения объектов, подсчет зафиксированных объектов, обнаружение и распознавание звука, поддержка тепловых карт интенсивности движения и другие возможности.

Функции с искусственным интеллектом: возможность интеграции с DeepStack AI и CodeProject.AI для фильтрации предупреждений, распознавания лиц и объектов, а также с PlateRecognizer для распознавания номерных знаков авто.

Функции управления хранилищем: поддержка нескольких местоположений, возможность создания правил для хранения мультимедиа (в т.ч. максимальный размер записей и продолжительность их хранения), автоматическое архивирование и удаление архивов, отправка оповещений при заполнении хранилища и другие функции.

Сетевые функции: загрузка записей на FTP и SFTP-серверы и в облачные хранилища (Box, Google Drive, Dropbox, OneDrive и OneDrive), отправка уведомлений на почту и на устройства с поддержкой протокола MQTT, просмотр изображения с камер через протокол потоковой передачи данных RTMP.

Вспомогательный инструментарий и возможность: просмотр видео с камер в режиме «картинка в картинке», создание масок движения, возможность наложения изображений на видео в режиме реального времени, полностью настраиваемые временные метки, планировщик с параметрами восхода и заката, система событий и действий для расширенной автоматизации, разговор (воспроизведение звука камерой, если в ней имеется динамик) с возможностью преобразование текста в речь, создание предустановок поведения для PTZ-камер и другие возможности.

Возможность использования представлений и макетов для настраиваемого просмотра в реальном времени: выбор одного из готовых или создание собственных макетов, создание до 9 различных представлений, добавление временной шкалы, изображений, записей и планов этажей в макет, отображение и перестановка устройства в сетке или во вращающемся списке, поддержка камер и микрофонов с различными вариантами визуализации и т.д.

Полнофункциональная система разрешений для предоставления доступа другим пользователям к системе видеонаблюдения, поддержка двухфакторной аутентификации.

Возможность создания профилей для быстрого применения общесистемных настроек.

Масштабируемый и сортируемый пользовательский интерфейс модуля просмотра записей и фотографий с поддержкой поиска и пакетных операций.

Полный набор инструментов для вырезания записей, архивирования, удаления и выгрузки.

Возможность расширения функциональности с помощью плагинов и многое другое.

Отметим, что программа Agent DVR не имеет привычного пользовательского интерфейса. Вместо него доступен веб-интерфейс, в который можно попасть через браузер или мобильное приложение. Просмотр изображения с камер, управление видеозаписями и настройка системы видеонаблюдения осуществляется через веб-интерфейс.