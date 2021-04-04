SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Acrylic WiFi Home

В данном списке представлены программы для замены Acrylic WiFi Home. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Acrylic WiFi Home, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Homedale
Homedale

Версия 2.2.7.1

Программа для сканирования беспроводных сетей Wi-Fi

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
WifiInfoView
WifiInfoView

Версия 3.00

Программа для сканирования беспроводных сетей

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
CommView for WiFi
CommView for WiFi

Версия 7.3

Программа для мониторинга и тестирования Wi-Fi сетей

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Ekahau Pro
Ekahau Pro

Версия 10.4.1

Программа для сканирования, диагностики и проектирования крупных Wi-Fi-сетей

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
NetSpot
NetSpot

Версия 2.14

Программа для сканирования, анализа и проектирования беспроводных сетей Wi-Fi

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
WirelessNetView
WirelessNetView

Версия 1.75

Программа для сканирования Wi-Fi-сетей

Оценок пока нет
Wi-Fi Scanner
Wi-Fi Scanner

Версия 21.03

Программа для сканирования и мониторинга Wi-Fi сетей и точек доступа

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)