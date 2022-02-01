Acrylic WiFi Home — программа для сканирования беспроводных сетей с целью сбора о них информации, диагностики и настройки имеющихся или развертывания новых. Представленная на данной странице редакция «Home» является урезанной в функционале бесплатной версией приложения Acrylic WiFi PRO.

Программа работает на компьютерах под управлением Windows Vista, 7, 8/8,1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Acrylic WiFi Home?

Программа Acrylic WiFi Home предназначена для получения технических сведений о беспроводных точках доступа Wi-Fi, позволяя оценить общее качество связи, определить мощность радиосигналов на разных Wi-Fi-частотах и другие характеристики, выявить бреши в безопасности по части используемых для шифрования алгоритмов, удаленно определить модель и производителя беспроводных устройств.

Все это, главным образом, требуется для грамотного развертывания беспроводных сетей, в которых задействован не один, а несколько Wi-Fi-маршрутизаторов и, возможно, репитеров (повторителей) сигналов:

Установив программу Acrylic WiFi Home на ноутбук, пользователь сможет перемещаться по зоне действия развертываемой беспроводной сети и просматривать в режиме реального времени уровни сигнала от точек доступа Wi-Fi в поисках оптимального места для их монтажа.

Если в рабочие обязанности пользователя входит поддержание действующей беспроводной сети в работоспособном состоянии, то программу Acrylic WiFi Home можно будет использовать еще и в качестве хранилища сведений о роутерах/репитерах Wi-Fi, т.к. все, что ей удается определить об оборудовании, сохраняется во встроенной базе. Это позволит, например, понять, что та или иная точка доступа перестала обеспечивать приемлемой мощностью сигнала или вовсе функционировать. Кроме того, при помощи этой программы можно выявлять точки доступа, использующие пересекающиеся каналы, что может сказаться на скорости связи.

Также Acrylic WiFi Home можно использовать для быстрого выявления поддельных точек доступа Wi-Fi, которыми часто оперируют злоумышленники с целью хищения данных. Обычно им назначают точно такой же идентификатор SSID, как у одного из роутеров, уже работавших в радиусе покрытия беспроводной сети. Также у них, как правило, отсутствует защита паролем.

Программу Acrylic WiFi Home могут использовать и обычные домашние пользователи, пытающиеся, например, выяснить причины пропадания или ухудшения качества сигнала.

Функции программы Acrylic WiFi Home

Одна из основных функций Acrylic WiFi Home — получение технических сведений о беспроводных точках доступа в режиме реального времени: