С недавнего времени известный отечественный поисковик Яндекс запустил голосового помощника — компьютерного бота или веб-программы (кому как удобно), получившего "имя" Алиса. Основное предназначение помощника — имитация живого общения с пользователем. Алиса способна распознавать устную и письменную речь, и выдавать ответы в такой же форме.
Что умеет Яндекс.Алиса?
Основная задача Алисы — поиск различной информации в интернете и выдача устных или письменных ответов. С целью обнаружения интересующих пользователя данных программа обращается к различным сервисам Яндекса — поисковая система, Карты, Новости, Переводчик, Музыка и к десяткам других. Работает веб-помощник следующим образом:
- Пользователь проговаривает в микрофон вопрос или фразу.
- Звукозапись передается на сервер на обработку Алисой.
- Программа распознает голосовое сообщение, а затем отвечает по теме.
- Если Алисе что-то непонятно (к примеру, неразборчивая речь) или у нее не оказывается подходящего ответа, пользователь получает соответствующее сообщение.
Алиса способна помогать различными способами, например:
- Определять название песни и ее исполнителя по звучанию.
- Определять, что именно изображено на фотографии (например, какая-либо достопримечательность или техника).
- Включать различные онлайн-игры (естественно, от Яндекса).
- Посоветовать, какую выбрать одежду под текущую погоду.
- Построить маршрут до той или иной точки или даже вызвать такси (Яндекс.Такси).
- И многое другое.
Есть у помощника Яндекс.Алиса и т.н. «Навыки». Здесь подразумеваются имеющиеся у программы знания по той или иной тематике, которыми Алиса способна самостоятельно оперировать при разговоре с пользователем. Вот малая часть таких тем:
- Игры и развлечения. По этой тематике у Алисы достаточно много навыков. К примеру, «Верю — не верю». Алиса приводит какие-либо факты из различных областей науки и техники, гуманитарии и т.д. Пользователь письменно или устно проговаривает ответ — верит ли он в сказанное или нет. После — Алиса отвечает, прав ли пользователь или нет. Если нет, тогда программа затем приводит объяснение.
- Образование. По этой тематике у программы тоже очень много навыков. К примеру, «Умный переводчик». Пользователь проговаривает или включает запись речи либо вводит текстовое сообщение на иностранном языке, Алиса переводит сказанное/написанное.
- Туризм и путешествия. Здесь Алиса может подсказать пользователю лучше места для отдыха в тот или иной сезон, провести экспресс-тур по тому или иному городу, описать какие-либо достопримечательности и многое другое.
- Товары. Голосовой помощник от Яндекса неплохо "разбирается" в самых различных товарах. Например, навык «Выбор кондиционера» может помочь с выбором климатехники на основании приведенных пользователем данных (мощность, площадь помещения и т.д.).
В настоящий момент Яндекс.Алиса способна вести диалог на десятки различных тем. Программа постоянно и беспрерывно совершенствуется, накапливая с каждой минутой все больше и больше знаний. Алиса, как некое подобие искусственного интеллекта, способна обучаться самостоятельно, и в этом ей помогают не только разработчики, но и сами пользователи (хотя многие об этом и не подозревают).
Как воспользоваться Яндекс.Алиса с компьютера?
Еще один простой способ запустить помощника на компьютере — установить Яндекс.Браузер. В нем есть встроенный программный модуль, предоставляющий весь необходимый инструментарий для работы с приложением Яндекс.Алиса. В дополнении ко всему, Алиса от Яндекса может управлять непосредственно самим браузером, выполняя голосовые команды пользователя (например, открыть тот или иной сайт, закрыть вкладку, озвучить текст со страницы и многое другое).