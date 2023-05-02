С недавнего времени известный отечественный поисковик Яндекс запустил голосового помощника — компьютерного бота или веб-программы (кому как удобно), получившего "имя" Алиса. Основное предназначение помощника — имитация живого общения с пользователем. Алиса способна распознавать устную и письменную речь, и выдавать ответы в такой же форме.

Что умеет Яндекс.Алиса?

Основная задача Алисы — поиск различной информации в интернете и выдача устных или письменных ответов. С целью обнаружения интересующих пользователя данных программа обращается к различным сервисам Яндекса — поисковая система, Карты, Новости, Переводчик, Музыка и к десяткам других. Работает веб-помощник следующим образом:

Пользователь проговаривает в микрофон вопрос или фразу.

Звукозапись передается на сервер на обработку Алисой.

Программа распознает голосовое сообщение, а затем отвечает по теме.

Если Алисе что-то непонятно (к примеру, неразборчивая речь) или у нее не оказывается подходящего ответа, пользователь получает соответствующее сообщение.

Алиса способна помогать различными способами, например:

Определять название песни и ее исполнителя по звучанию.

Определять, что именно изображено на фотографии (например, какая-либо достопримечательность или техника).

Включать различные онлайн-игры (естественно, от Яндекса).

Посоветовать, какую выбрать одежду под текущую погоду.

Построить маршрут до той или иной точки или даже вызвать такси (Яндекс.Такси).

И многое другое.

Есть у помощника Яндекс.Алиса и т.н. «Навыки». Здесь подразумеваются имеющиеся у программы знания по той или иной тематике, которыми Алиса способна самостоятельно оперировать при разговоре с пользователем. Вот малая часть таких тем:

Игры и развлечения. По этой тематике у Алисы достаточно много навыков. К примеру, «Верю — не верю». Алиса приводит какие-либо факты из различных областей науки и техники, гуманитарии и т.д. Пользователь письменно или устно проговаривает ответ — верит ли он в сказанное или нет. После — Алиса отвечает, прав ли пользователь или нет. Если нет, тогда программа затем приводит объяснение.

Образование. По этой тематике у программы тоже очень много навыков. К примеру, «Умный переводчик». Пользователь проговаривает или включает запись речи либо вводит текстовое сообщение на иностранном языке, Алиса переводит сказанное/написанное.

Туризм и путешествия. Здесь Алиса может подсказать пользователю лучше места для отдыха в тот или иной сезон, провести экспресс-тур по тому или иному городу, описать какие-либо достопримечательности и многое другое.

Товары. Голосовой помощник от Яндекса неплохо "разбирается" в самых различных товарах. Например, навык «Выбор кондиционера» может помочь с выбором климатехники на основании приведенных пользователем данных (мощность, площадь помещения и т.д.).

В настоящий момент Яндекс.Алиса способна вести диалог на десятки различных тем. Программа постоянно и беспрерывно совершенствуется, накапливая с каждой минутой все больше и больше знаний. Алиса, как некое подобие искусственного интеллекта, способна обучаться самостоятельно, и в этом ей помогают не только разработчики, но и сами пользователи (хотя многие об этом и не подозревают).

Как воспользоваться Яндекс.Алиса с компьютера?

Еще один простой способ запустить помощника на компьютере — установить Яндекс.Браузер. В нем есть встроенный программный модуль, предоставляющий весь необходимый инструментарий для работы с приложением Яндекс.Алиса. В дополнении ко всему, Алиса от Яндекса может управлять непосредственно самим браузером, выполняя голосовые команды пользователя (например, открыть тот или иной сайт, закрыть вкладку, озвучить текст со страницы и многое другое).