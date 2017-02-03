Vidalia - система для анонимного серфинга в сети. Является кроссплатформенным графическим интерфейсом для программы Tor. В результате пользователь получает полную анонимность при работе в интернете.

Vidalia Bundle – очень удобная программа для пользователей, которые не хотят, чтобы их прослушивали.

Обладая графическим Qt интерфейсом, она способна осуществлять анонимную переписку с тем или иным устройством таким образом, что принимающая сторона не будет знать, откуда послано сообщение. Программа основана на базе Tor и обладает реализаторами второго поколения «луковой маршрутизации», которым доступен совершенно новый уровень шифрования и передачи данных.

Кроме того, программа Vidalia Bundle позволяет оставаться анонимом и при входе на сайты, публикации статей и работе с другими приложениями, полностью шифруя информацию об IP компьютера и не давая возможность расшифровать себя в дальнейшем.