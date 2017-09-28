SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Microsoft Silverlight

В данном списке представлены программы для замены Microsoft Silverlight. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Silverlight, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Adobe Flash Player (non IE) Opera and Chromium
Adobe Flash Player (non IE) Opera and Chromium

Версия 17.0.0.188

Флэш плеер для браузера

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)