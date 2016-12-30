SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Microsoft Silverlight

Microsoft Silverlight

Плагин для воспроизведения медиафайлов в браузере

3,0 (2)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 5.1.40416.0
Скачать 7 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 5.1.40416.0

Оценки программы

3,0

2 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Microsoft Silverlight