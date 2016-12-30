Microsoft Silverlight — программа для воспроизведения мультимедийных файлов в интернете. Она обрабатывает большинство существующих типов файлов и языков программирования (AJAX, VB, C#, Python и Ruby).

Функции программы:

Воспроизведение форматов векторной графики, изображений и анимации.

Воспроизведение Flash-видео и видеороликов.

Загрузка и отображение баннеров, рекламы и других элементов.

Поддержка и интеграция во все популярные браузеры.

Обеспечение наилучшего качества отображаемого контента.

Программа разработана для операционной системы Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64-битных разрядностей).