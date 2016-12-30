Microsoft Silverlight — программа для воспроизведения мультимедийных файлов в интернете. Она обрабатывает большинство существующих типов файлов и языков программирования (AJAX, VB, C#, Python и Ruby).
Функции программы:
- Воспроизведение форматов векторной графики, изображений и анимации.
- Воспроизведение Flash-видео и видеороликов.
- Загрузка и отображение баннеров, рекламы и других элементов.
- Поддержка и интеграция во все популярные браузеры.
- Обеспечение наилучшего качества отображаемого контента.
Программа разработана для операционной системы Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64-битных разрядностей).