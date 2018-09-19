CookieSpy — программа для просмотра и удаления файлов cookie (куки), которые хранят браузеры. Эти данные используются в браузерах Google Chrome, Internet Explorer, Apple Safari, Firefox, Opera и других. Все данные и настройки куки выводятся в виде удобных таблиц в разных вкладках, соответствующих браузерам. Доступны поиск, сортировка и удаление файлов cookie браузеров.

Интерфейс программы очень прост в использовании и понятен как опытным пользователям, так и новичкам. Программа актуальна для активных пользователей интернета, беспокоящихся о безопасности интернет-серфинга и персональных данных.

Программа CookieSpy на русском языке абсолютно бесплатная. Совместимость утилиты с Windows 10 разработчиками не заявлена.