SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Adobe Flash Player (non IE) Opera and Chromium

В данном списке представлены программы для замены Adobe Flash Player (non IE) Opera and Chromium. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Flash Player (non IE) Opera and Chromium, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Microsoft .NET Framework
Microsoft .NET Framework

Версия 4.8.1

Библиотеки и системные компоненты

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Adobe Air
Adobe Air

Версия 17.0.0.172

Необходимый компонент для Flash и Flex

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
Adobe Flash Player (IE) Active X
Adobe Flash Player (IE) Active X

Версия 17.0.0.188

Флэш-плеер для браузера Internet Explorer

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (51)
Microsoft Silverlight
Microsoft Silverlight

Версия 5.1.40416.0

Плагин для воспроизведения медиафайлов в браузере

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)