SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Adobe Flash Player (IE) Active X

В данном списке представлены программы для замены Adobe Flash Player (IE) Active X. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Flash Player (IE) Active X, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Adobe Flash Player (non IE) Opera and Chromium
Adobe Flash Player (non IE) Opera and Chromium

Версия 17.0.0.188

Флэш плеер для браузера

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
Adobe Flash Player (non IE) Firefox

Версия 17.0.0.188

Плагин для проигрывания медиа в Firefox.

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)