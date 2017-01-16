Adobe Flash Player (IE) Active X

Adobe Flash Player для IE (то же самое, что Adobe Flash Player Active X) — бесплатный флеш-проигрыватель от компании Adobe для браузера Internet Explorer.

Внимание! Flash Player больше не поддерживается! Все подробности в этой статье.

Если на компьютере или ноутбуку не воспроизводится видео на каком-то сайте через Internet Explorer, достаточно скачать последнюю версию Adobe Flash Player и установить ее на ПК. Данный программный компонент обеспечит просмотр онлайн-видео в высоком качестве (HD/Full HD). Именно благодаря Adobe Active X пользователь может видеть на страницах браузера любую анимацию, проигрывать видео- и аудиозаписи, играть в онлайн игры и просматривать различные баннеры.

Проигрыватель Adobe Flash Player для Internet Explorer можно скачать бесплатно, установка произойдет за считанные секунды, процесс полностью автоматический. Когда программа снова откажется работать, достаточно будет ее обновить.