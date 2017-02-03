Adobe AIR — бесплатное программное обеспечения компании Adobe, главная задача которого заключается в запуске приложений, которые позволяют использовать Adobe Flash, HTML, Adobe Flex, CSS и Ajax. Эти технологии переносят веб-программы на портативные компьютеры. Adobe AIR поддерживает популярные операционные системы, включая Windows, Linux, Mac OS и Android.

С помощью Adobe Air можно за короткий промежуток времени перенести уже созданное HTML-приложение на ПК и пользоваться им. Утилитой в первую очередь пользуются разработчики, которые создают приложения.