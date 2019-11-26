SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Webstorage

В данном списке представлены программы для замены Webstorage. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Webstorage, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Диск-О:
Диск-О:

Версия 24.09.0159

Программа для объединения всех облачных сервисов на ПК

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (16)
Яндекс.Диск
Яндекс.Диск

Версия 3.2.51.5210

Облачное хранилище файлов от Яндекса

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (8)
Dropbox
Dropbox

Версия 274.4.4905

Облачное хранилище и синхронизация данных

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)
OneDrive
OneDrive

Версия 26.183.0920.0005

Бесплатное хранение и синхронизация файлов и папок

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (19)
Google Drive
Google Drive

Версия 132.0.0.0

Облачное хранилище для файлов и фотографий

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (11)
MEGASync (MEGA.nz)
MEGASync (MEGA.nz)

Версия 1.0

Программа-клиент облачного хранилища MEGA.nz

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)