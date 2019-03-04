WebStorage — программа-клиент для подключения к облачному хранилищу ASUS WebStorage. При помощи данной утилиты пользователь сможет управлять содержимым своего персонального веб-хранилища с компьютера. Программа предназначена для работы в 32/64 битных разрядностях Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10. Интерфейс поддерживает русский язык.

WebStorage — Что это за программа?

Основная задача программы WebStorage — синхронизация локального хранилища с удаленным облачным хранилищем. Работает приложение следующим образом:

При установке либо в настройках программы пользователь указывает каталог (папку) на жестком диске или съемном носителе.

Любые файлы, помещенные в указанную папку, автоматически (если пользователь не деактивировал функцию автосинхронизации) передаются программой WebStorage на хранение в уделанное облачное хранилище. Это же действительно и для ряда других стандартных операций с файлами и папками — удаление, переименование, перемещение внутри локального хранилища и т.д.

Однако доступ к облачному серверу «ASUS WebStorage» можно получить не только из настоящей программы, но и через веб-браузер либо мобильное Android/iOS-приложение. Если пользователь решил добавить, удалить или выполнить другие операции с файлами и папками, например, через браузер, тогда программа WebStorage будет работать в обратном направлении, т.е. не передавать данные с компьютера на сервер, а скачивать их и автоматически помещать в локальное хранилище.

Кроме того, программа WebStorage позволяет просматривать и управлять сетевыми каталогами, отрытыми пользователем для совместного использования с другими владельцами дискового пространства на сервере «ASUS WebStorage». В этом случае синхронизация файлов будет осуществляться между локальными сетевыми каталогами пользователей, совместно использующими общую папку.

Для использования WebStorage требуется пройти стандартную процедуру регистрации на сайте или внутри самой программы.

Бесплатное дисковое пространство

Дисковое пространство в облачном хранилище «ASUS WebStorage» является платным (тарифы можно найти в личном кабинете на сайте «ASUS WebStorage»). Для ознакомления с функционалом облачного хранилища разработчики предоставляет в бесплатное пользование 3 гигабайта дискового пространства на 30 дней.

Бесплатный объем и срок использования дискового пространства можно увеличить, если пригласить в систему знакомых (10 гигабайт и 90 дней пользования за каждого нового пользователя, зарегистрированного по реферальной ссылке и подключившегося к системе из Windows-программы).