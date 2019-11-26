SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Nextcloud

Nextcloud

Программа для создания и использования облачного хранилища

1,0 (1)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 35.0.0
Скачать 134 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

История изменений

Версия 35.0.0

  • Добавлена Unified Sharing.
  • Добавлен новый экран unified search: улучшена выдача результатов, появились фильтры, контроллер загрузки и навигация с клавиатуры.
  • Улучшена работа с файлами: исправлены перетаскивание в Chromium-браузерах, открытие боковой панели для текущей папки, подтверждение удаления по горячей клавише и обработка выбора нескольких файлов.
  • Исправлены разные проблемы с общим доступом: просмотр внешних аватаров, скрытие неподходящих получателей, проверка паролей и прав, а также поведение ссылок и приглашений.
  • Улучшены задачи обработки: добавлены новые типы задач, список и история выполненных фоновых задач, а также более надежное назначение задач параллельным воркерам.
  • Добавлены новые команды occ и db:info/db:size/db:index-usage/db:locks, а также улучшены сообщения и справка для некоторых команд.
  • Улучшена работа CalDAV/CardDAV и календарей: исправлены обработка повторяющихся событий, конфликтов UID, делегирования и операций с корзиной.
  • Исправлены проблемы с шифрованием, хранилищами и внешними подключениями, включая S3, SMB и обработку кэша.
  • Улучшены интерфейс и настройки: новый центрированный поиск в верхней панели, переработка персональной информации и экрана аккаунта, исправления в меню приложений и настройках.
  • Исправлены разные ошибки безопасности и утечки чувствительных данных в логах, конфиге и ответах API.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 34.0.4
    • Исправлена доступность элемента единого фильтра в интерфейсе.
    • Исправлена очистка метаданных предпросмотра при удалении превью.
    • Исправлена ошибка календарных писем iMIP, при которой в письмо могло попасть имя другого пользователя.
    • Исправлена установка отображаемого имени группы во всех поддерживаемых источниках пользователей.
    • Секрет jwt_secret для Euro-Office теперь скрывается как конфиденциальное значение.
    • Исправлены порядок и выборка превью при постраничной загрузке.
    • Исправлена загрузка файлов через File Request при отключённом хранении временных частей файла.
    • Исправлена работа публичных ссылок и общих ресурсов с несколькими точками подключения.
    • Исправлена работа OCS API LDAP при пустом configID.
    • Обновлён список отозванных подписей кода и внесены другие исправления безопасности.

Оценки программы

1,0

1 оценка Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Nextcloud