Nextcloud — программа для создания и использования облачного хранилища данных, которая позволяет пользователям хранить, синхронизировать и делиться файлами, контактами, календарями и другой информацией с легкостью и безопасностью. Программа совместима с операционными системами Windows 10 и 11 (64 бит).

Nextcloud доступна на множестве языков, в том числе на русском. ПО предоставляется на условиях открытого исходного кода, что делает его бесплатным для личного использования и предприятий.

Обзор функций Nextcloud

Синхронизация файлов. Пользователи могут легко синхронизировать свои файлы между различными устройствами, обеспечивая доступ к актуальной версии документов отовсюду.

Обмен файлами. Nextcloud предоставляет возможность безопасно делиться файлами и папками с другими, как внутри системы, так и через защищенные ссылки.

Календари и контакты. Возможность управления календарями и контактами синхронизацией между устройствами.

Видеоконференции и чат. Встроенные инструменты для общения и совместной работы.

Инструкция по использованию:

Необходимо установить Nextcloud на сервер (требуются технические знания) или воспользоваться услугами провайдеров, предлагающих готовые решения. После установки следует настроить учетные записи, хранилище и параметры безопасности. Загрузка, доступ и синхронизация файлов осуществляются через веб-интерфейс или приложения для различных платформ.

Примеры применения:

Личное облачное хранилище для фото, документов и медиа.

Корпоративная система для совместной работы над проектами.

Платформа для безопасного обмена данными с клиентами и партнерами.

Nextcloud является мощным и гибким инструментом для создания собственного облачного хранилища и платформы совместной работы. Она обеспечивает высокий уровень безопасности и контроля над данными, при этом предлагая широкий спектр функций. Однако для начала использования может потребоваться техническая подготовка или поддержка.