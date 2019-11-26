MEGASync — программа-клиент облачного хранилища MEGA.nz. Само приложение распространяется бесплатно, однако имеются ограничения на бесплатно предоставляемое сервисом MEGA дисковое пространство и объем передачи данных на максимальной скорости (бесплатная учетная запись не гарантирует высокую скорость передачи).

Программа MEGASync подходит для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Интерфейс клиента имеет перевод на русский язык.

Облачное хранилище MEGASYNC

Первое, что следует отметить (и на что, в первую очередь, обращают внимание разработчики программы) — сквозное шифрование файлов/трафика, выполняющегося не на сервере, а на конечном устройстве пользователя (в данном случае — это Windows-программа, установленная на компьютере). Другими словами, прежде чем файлы будут отправлены в облако, MEGASync сначала зашифрует их. А при скачивании файлов из облака, те расшифровываются программой на компьютере, и только после — пользователь получает к ним доступ.

В остальном, клиент MEGASync обладает всеми необходимыми функциями для подобного рода программ:

В качестве контейнера для хранения файлов используется любая папка на компьютере или съемном носителе, на основе которой программа создает виртуальный локальный диск для более удобного управления.

Возможность загрузки файлов в собственное облачное хранилище по прямой ссылке любого другого пользователя сервиса (нет необходимости сначала сохранять файл на компьютере, а затем загружать его в облако).

Возможность трансляции мультимедиа-файлов (видео, изображение, музыка) в сеть другим пользователями облачного сервиса MEGA.

Возможность ограничения скорости передачи/приема файлов вручную.

Поддержка работы с сервисом посредством прокси-серверов.

Наличие функции автоматического удаления файлов, хранящихся в облаке на протяжении определенного времени (устанавливается пользователем).

Возможность управления текущими передачами/загрузками (пауза/отмена) файлов и другие функции.

Все прочие функции, включая предоставление общего доступа к папкам, доступны из личного кабинета облачного сервиса MEGA.

ОГРАНИЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО АККАУНТА MEGA