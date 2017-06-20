SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Google Drive

В данном списке представлены программы для замены Google Drive. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Google Drive, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

LibreOffice
LibreOffice

Версия 26.8.1.1

Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (34)
Диск-О:
Диск-О:

Версия 24.09.0159

Программа для объединения всех облачных сервисов на ПК

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (16)
Яндекс.Диск
Яндекс.Диск

Версия 3.2.51.5210

Облачное хранилище файлов от Яндекса

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (8)
Evernote
Evernote

Версия 11.38.5

Создание заметок и синхронизация записей

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Dropbox
Dropbox

Версия 274.4.4905

Облачное хранилище и синхронизация данных

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)
OneDrive
OneDrive

Версия 26.183.0920.0005

Бесплатное хранение и синхронизация файлов и папок

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (19)
Nextcloud
Nextcloud

Версия 35.0.0

Программа для создания и использования облачного хранилища

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Dia
Dia

Версия 0.97.2

Программа для построения диаграмм и блок-схем

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
Internxt
Internxt

Версия 1.9.9

Сервис облачного хранения файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MEGASync (MEGA.nz)
MEGASync (MEGA.nz)

Версия 1.0

Программа-клиент облачного хранилища MEGA.nz

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Webstorage
Webstorage

Версия 2.4.3.612

Программа-клиент облачного хранилища "Asus Webstorage"

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Office 365
Office 365

Версия 1

Пользуйтесь Office где угодно и когда угодно!

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)