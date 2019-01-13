Waterfox — бесплатный интернет-браузер, основанный на Mozilla Firefox. Обозреватель перенял практически весь функционал своего знаменитого аналога за исключением того, что разработчики посчитали лишней нагрузкой, оказывающей негативные последствия на производительность программного продукта.

Основное отличие Waterfox заключается в оптимизированности браузера под работу в среде 64-разрядных систем Windows. Отсюда вывод — обозреватель не предназначен для запуска в 32-битных версиях ОС.

Браузер Waterfox для x64

Программа Waterfox соответствует всем современным стандартам, предъявляемым к браузерам:

Многовкладочный гибкий настраиваемый интерфейс.

Запуск открытых вкладок в отдельном процессе.

Возможность установки дополнений (плагинов).

Поддержка всех современных веб-технологий отображения и обработки интернет-контента — последние версии HTML/JS/CSS/Flash и т.д.

Наличие множества тонких сетевых настроек.

Встроенные функции защиты от отслеживания, несанкционированной установки сайтами дополнений, всплывающих окон, вредоносных скриптов и т.д.

Работа в приватном режиме.

И многое другое.

В Waterfox отсутствует ряд дополнительных компонентов и функций, имеющихся в браузере Mozilla Firefox. К ним относятся:

Отсутствует функция удаленного сбора данных о пользовательском компьютере (убрана телеметрия) и состоянии самого браузера.

Отключена поддержка DRM-плагинов сторонних разработчиков.

Вырезан компонент Pocket, служащий в браузере Mozilla Firefox для сохранения ссылок, видео, статей и прочего веб-контента.

Убран механизм блокировки при установке неподписанных плагинов.

При создании новой вкладки более не отображается спонсорская реклама.

Возвращена функция поддержки плагинов, написанных на XUL/XPCOM (сам Firefox более не поддерживает такие дополнения, т.к. перешел на использование WebExtensions). Тем не менее, Waterfox полностью поддерживает расширения, написанные для Mozilla Firefox. Также браузером поддерживаются плагины, созданные для 64-битного обозревателя Netscape.

По словам разработчиков, данные изменения способствуют увеличению производительности работы браузера в операционных системах разрядностью 64-бит.

Waterfox работает в Windows версии XP и выше. Интерфейс программы поддерживает русский язык (если при первом запуске интерфейс браузера отображается на английском языке, русскую локализацию следует включить самостоятельно в настройках).