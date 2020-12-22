Vivaldi — мультиплатформенный браузер для компьютеров под управлением операционных систем Windows, Linux и macOS и мобильных устройств на базе Android. Это относительно новый (первый выпуск состоялся в 2015 году) интернет-обозреватель, созданный на основе свободного браузера Chromium. Интерфейс браузера полностью переведен на русский язык.
Особенности браузера Vivaldi
Одна из ключевых особенностей браузера Vivaldi — наличие встроенной функции защиты пользователя от отслеживания сайтами и автоматической блокировки рекламы. Обе функции могут быть применены, как к конкретному сайту, так и ко всем открываемым веб-страницам. Имеется возможность добавления любого сайта в список исключений, после чего к нему не будут применяться блокировки. Это удобно в тех случаях, когда некоторые элементы веб-страниц не работают при включенном блокировщике рекламы (при этом пользователю не нужно отключать защиту для всех сайтов).
Среди других особенностей отметим:
- Защищенная синхронизация данных между браузерами, запущенными на других устройствах: логины, пароли, история, закладки и т.д. В качестве метода защиты применяется сквозное шифрование.
- Очень гибкий пользовательский интерфейс. В Vivaldi особое внимание уделено настройке отображения и поведения вкладок. Пользователь может настроить их ширину, определить очередность переключения, выбрать расположение кнопки закрытия, задать способ группировки и многое другое. То же относится и к боковой панели, адресной строке, экспресс-панели и другим элементам интерфейса.
- Дополнительные удобные функции работы с вкладками. Например: возможность открытия нескольких веб-страниц в одной вкладке, наличие функции выгрузки из памяти всех вкладок, кроме активной (позволяет быстро освободить ОЗУ компьютера), поиск по адресам открытых вкладок, временная приостановка работы любой открытой вкладки и многое другое.
- Возможность назначения горячих клавиш для управления окнами браузера, вкладками и конкретными открытыми страницами. Помимо перечисленных выше, в Vivaldi присутствуют и другие удобные функции (например, создание скриншота области страницы с автоматическим сохранением изображения в файл), выполнение которых также можно назначить на горячие клавиши.
- Возможность управления браузером жестами мышью или любым другим устройством ввода (например, с планшетника). Пользователь сам задает жест, рисуя его напротив выбранной функции (их тут несколько десятков).
- Создание заметок вручную либо на основе любого выделенного на странице текста. Все заметки сохраняются во внутренней базе браузера. По ним можно выполнять поиск.
- Наличие системы учетных записей пользователей, которая позволяет создавать в браузере множество профилей со своей историей, сохраненными данными форм, логинами/паролями и настройками. Для каждого пользователя создается собственное окно. Единовременно можно использовать несколько профилей, быстро переключаясь между ними.
- Как и в случае с любым другим браузером на базе Chromium, Vivaldi поддерживает все расширения, доступные из «Магазина Chrome».