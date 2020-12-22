Vivaldi — мультиплатформенный браузер для компьютеров под управлением операционных систем Windows, Linux и macOS и мобильных устройств на базе Android. Это относительно новый (первый выпуск состоялся в 2015 году) интернет-обозреватель, созданный на основе свободного браузера Chromium. Интерфейс браузера полностью переведен на русский язык.

Особенности браузера Vivaldi

Одна из ключевых особенностей браузера Vivaldi — наличие встроенной функции защиты пользователя от отслеживания сайтами и автоматической блокировки рекламы. Обе функции могут быть применены, как к конкретному сайту, так и ко всем открываемым веб-страницам. Имеется возможность добавления любого сайта в список исключений, после чего к нему не будут применяться блокировки. Это удобно в тех случаях, когда некоторые элементы веб-страниц не работают при включенном блокировщике рекламы (при этом пользователю не нужно отключать защиту для всех сайтов).

Среди других особенностей отметим: