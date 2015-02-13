SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги UC Browser

В данном списке представлены программы для замены UC Browser. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на UC Browser, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 26 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Opera
Opera

Версия 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (44)
Chromium
Chromium

Версия 155.0.8059.85

Популярный движок для интернет-браузеров

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (23)
Opera GX
Opera GX

Версия 137.0.6036.65

Версия браузера Opera для геймеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (35)
Opera One
Opera One

Версия 137.0.6036.63

Новый браузер с искусственным интеллектом Aria

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
Tesla Browser
Tesla Browser

Версия 148.0.7778.97

Современный браузер с "русским размахом"

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (19)
Arc
Arc

Версия 126.0.6478.127

Браузер для работы с большим количеством вкладок

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
SlimJet
SlimJet

Версия 42.0.3.0

Легкий интернет-браузер с антирекламой и другими полезными функциями

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Orbitum
Orbitum

Версия 56.0.2924.89

Браузер для социальных сетей на базе движка Chromium

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (6)
Pale Moon
Pale Moon

Версия 32.4.1

Бесплатный браузер для Windows-ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Firefox Developer Edition
Firefox Developer Edition

Версия 117.0b9

Браузер для веб-разработчиков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Opera Crypto Browser
Opera Crypto Browser

Версия 101.0.4843.43

Браузер с поддержкой технологий Web3 со встроенным криптокошельком

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
SRWare Iron
SRWare Iron

Версия 98.0.5000.0

Бесплатный браузер с функциями обеспечения приватности

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Vivaldi
Vivaldi

Версия 3.5.2115.81

Интернет браузер для Windows

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Polarity
Polarity

Версия 9.3.8

Бесплатный браузер для Windows со втроенным блокировщиком рекламы

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Midori
Midori

Версия 0.5.11

Бесплатный браузер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Waterfox
Waterfox

Версия 56.2.6

Бесплатный браузер для Windows x64 на движке Firefox

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
SlimBrowser
SlimBrowser

Версия 8.00.005

Интернет-браузер для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Min
Min

Версия 1.8.0

Интернет-браузер для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
Microsoft Edge
Microsoft Edge

Версия 42.17134.1.0

Интернет-браузер от Microsoft

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
K-Meleon
K-Meleon

Версия 75.1

Быстрый и легкий браузер K-Meleon

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (28)
Torch Browser
Torch Browser

Версия 65

Интернет-браузер со встроенным торрент-клиентом

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (6)
Safari
Safari

Версия 5.34.57.2

Быстрый интернет-браузер от Apple

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
CometBird
CometBird

Версия 11.0.0.4474

Браузер, построенный на движке Firefox.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)