Torch Browser — лёгкий браузер на основе Chromium. Обозреватель позволяет сохранять медиафайлы, управлять торрентами и делиться ссылками. Ключевое отличие от браузеров на основе Хромиума заключается в наличии встроенного торрент-клиента.
Обозреватель Torch Browser не переведен на русский язык. Браузер совместим с актуальными 32- и 64-битными версиями Windows.
Сейчас официальный разработчик Torch Browser предлагает пользоваться расширением для браузеров. Программа для Windows больше не поддерживается. На этой странице размещена последняя работающая версия Torch Browser для Windows.
Преимущества Torch Browser
- Drag & Drop. Быстрый поиск и распространение информации! В любой момент вы можете перевести текст с иностранного языка, найти нужную информацию, поделиться ссылкой или фотографией в популярных социальных сетях. Всё, что вы хотите, можно сделать методом Drag & Drop.
- Встроенный торрент-клиент в браузере. Лёгкая загрузка файлов с помощью встроенного торрент-клиента. Torch Browser сделает лёгкой использование и управление загрузкой торрентов. Вам не придётся устанавливать дополнительные программы для загрузки торрентов. Вместе со встроенной качалкой торрентов загрузка файлов станет лёгким и простым занятием.
- Медиа Граббер. Сохраняйте видео и музыку по одному клику. Torch Browser может сохранять не только видео и песни, но и другой контент. Для этого вам также не потребуется устанавливать какие-либо конвертеры и расширения.
- Ускоритель загрузки. Ускорьте все свои загрузки вместе с браузером Torch. Вас приятно удивит скорость загрузки файлов с встроенным в Torch Browser акселератором. Акселератор загружает файлы с оптимальной скоростью и делает это быстрее, чем все остальные программы.
- Широкий набор возможностей. Мощный и удобный браузер, который удовлетворит все ваши потребности для работы в интернете с мультимедиа контентом без необходимости устанавливать расширения.
- Безопасный интернет-серфинг. Специальные меры безопасности помогут защитить вас от интернет-угроз. Программа защищена от вирусов, троянов, фишинговых сайтов и других угроз.