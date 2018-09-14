Torch Browser — лёгкий браузер на основе Chromium. Обозреватель позволяет сохранять медиафайлы, управлять торрентами и делиться ссылками. Ключевое отличие от браузеров на основе Хромиума заключается в наличии встроенного торрент-клиента.

Обозреватель Torch Browser не переведен на русский язык. Браузер совместим с актуальными 32- и 64-битными версиями Windows.

Сейчас официальный разработчик Torch Browser предлагает пользоваться расширением для браузеров. Программа для Windows больше не поддерживается. На этой странице размещена последняя работающая версия Torch Browser для Windows.

Преимущества Torch Browser