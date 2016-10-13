SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SRWare Iron

В данном списке представлены программы для замены SRWare Iron. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SRWare Iron, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 16 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Opera
Opera

Версия 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (44)
Chromium
Chromium

Версия 155.0.8059.85

Популярный движок для интернет-браузеров

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (23)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
Tesla Browser
Tesla Browser

Версия 148.0.7778.97

Современный браузер с "русским размахом"

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (19)
SlimJet
SlimJet

Версия 42.0.3.0

Легкий интернет-браузер с антирекламой и другими полезными функциями

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Opera Crypto Browser
Opera Crypto Browser

Версия 101.0.4843.43

Браузер с поддержкой технологий Web3 со встроенным криптокошельком

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Firefox Developer Edition
Firefox Developer Edition

Версия 117.0b9

Браузер для веб-разработчиков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Vivaldi
Vivaldi

Версия 3.5.2115.81

Интернет браузер для Windows

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
UC Browser
UC Browser

Версия 7.0.185.1002

Бесплатный браузер для Windows на движке Chromium и Trident

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Microsoft Edge
Microsoft Edge

Версия 42.17134.1.0

Интернет-браузер от Microsoft

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
K-Meleon
K-Meleon

Версия 75.1

Быстрый и легкий браузер K-Meleon

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (28)
Torch Browser
Torch Browser

Версия 65

Интернет-браузер со встроенным торрент-клиентом

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (6)
Avant Browser
Avant Browser

Версия 2018.5

Браузер без рекламы для работы в интернете

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Coowon Browser
Coowon Browser

Версия 1.6.8.0

Браузер на основе Хрома, созданный для игроков

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (29)