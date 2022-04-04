SRWare Iron — интернет-обозреватель, созданный на основе движка с открытым исходным кодом Chromium. Браузер является практически полным аналогом широко распространенного Google Chrome, за исключением некоторых функций, обеспечивающих приватность пользователя. Интернет-обозреватель SRWare Iron работает на 32 и 64-битных ОС Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10, интерфейс браузера полностью переведен на русский язык, для установки доступна, как инсталлируемая, так и портативная версия.

Особенности браузера SRWare Iron

По функциональным возможностям SRWare Iron не уступает своему ближайшему аналогу Google Chrome:

Аналогичный удобный интерфейс, возможность установки различных расширений и тем оформления, работа в режиме «Инкогнито», идентичные функции обеспечения безопасности и т.д.

Для каждой из открытых вкладок создается отдельный процесс, благодаря чему работа с одним сайтом (открытой вкладкой) не влияет на функциональность другого.

Наличие встроенного движка JavaScript V8 обеспечивает высокую производительность браузера при работе с сайтами, наполненным всевозможными скриптами.

Наличие встроенного модуля перевода содержимого веб-страниц, инструментов разработчика, зашифрованного хранилища логинов/паролей и других функций.

Основное отличие SRWare Iron от Google Chrome — отсутствие ряда функций, напрямую или косвенно отслеживающих действия пользователя. Сюда относятся:

Отсутствие уникального идентификационного номера для каждой копии браузера. Обозреватель Google Chrome присваивает всем копиями программы уникальный ID, вследствие чего компания может отслеживать поведение конкретного браузера (пользователя).

Дата и время установки/удаления SRWare Iron не фиксируется и не отправляется к разработчикам, как это происходит в случае с Google Chrome. То же относится и к возникающим ошибкам при работе с сайтами — SRWare Iron не генерирует отчет об ошибках и не отправляет его на серверы разработчиков.

Урезанный Omnibox — функция автодополнения (автозавершения) вводимых в адресную строку символов. При начале ввода адреса или поискового запроса SRWare Iron сверяется только с историей посещенных страниц или ранее введенных пользователем запросов, тогда как Google Chrome отсылает каждый введенный в адресную строку символ на удаленный сервер.

Отсутствие функции автоматического обновления браузера. В Google Chrome эту задачу берет на себя небольшая утилита Google Updater, которая постоянно отслеживает версию браузера, отправляя собранные данные на серверы Google. Для обновления SRWare Iron пользователю придется самостоятельно входить на официальный сайт разработчиков, скачивать и устанавливать обновленные версии программы.

Наличие встроенного блокировщика рекламы — AdBlock. В браузерах Google Updater это расширение можно лишь установить вручную, чего многие пользователи делать не умеют.

Таким образом, SRWare Iron является более безопасным с точки зрения приватности браузером.