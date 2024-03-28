SlimJet — браузер, выполненный на движке Trident (MSHTML), который также использовался в интернет-обозревателях Microsoft Explorer. SlimJet позиционируется разработчиками как один из самых быстрых и нетребовательных к компьютерным мощностям браузер со множеством функций для обеспечения удобства веб-серфинга.

Функции SlimJet

В список основных возможностей интернет-обозревателя SlimJet входят:

Встроенный Ad Blocker, позволяющий блокировать баннеры, всплывающие окна и прочий рекламный контент на веб-сайтах. Блокировщик рекламы имеет множество настроек, при помощи которых пользователь сможет самостоятельно определить, какой контент нужно блокировать, а какой — нет.

Встроенные менеджер загрузок, осуществляющий скачивание файлов посредством создания нескольких потоков (подключений к серверу). По заявлению разработчиков такой способ увеличивает скорость загрузки до 12 раз.

Встроенный загрузчик видео. При помощи SlimJet можно скачивать видео с популярных видео-хостингов и социальных сетей без использования сторонних расширений или соответствующих онлайн-сервисов.

Возможность установки плагинов, первоначально созданных для других браузеров.

Широкий функционал анти-отслеживания, блокирующий доступ сайтов к личной информации.

Встроенная функция «Фотосалон» позволяет автоматически применять к скачиваемым фотографиям различные фоторамки и спецэффекты.

Встроенный переводчик, позволяющий переводить не всю страницу целиком, а только выделенный пользователем фрагмент текста.

Возможность управления жестами мыши. Множеством функций браузера пользователь может управлять путем рисования мышью определенных фигур.

Возможность тонкой настройки панели инструментов, смены оформления страницы новой вкладки и другие полезные функции.

Также следует отметить наличие встроенных функций обеспечения безопасности. Браузер SlimJet поможет защитить компьютер от сетевых атак, действий вредоносного ПО, утечки личной информации.

Совместимость с Windows

Интернет-обозреватель SlimJet предназначен для работы в Windows версии Vista и выше. Распространяется программа для 32-х и 64-х (x86/x64) разрядных систем, причем 32-битная версия может работать и в 64-битных ОС. Пользовательский интерфейс браузера переведен на русский и ряд других языков.