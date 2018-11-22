SlimBrowser — бесплатный браузер для операционных систем Windows. Интернет-обозреватель построен на базе движка Trident, используемый в Microsoft Internet Explorer. Браузер SlimBrowser обладает практически всеми свойствами и преимуществами, а также имеет свои собственные уникальные функции.

Особенности SlimBrowser

Одна из основных особенностей SlimBrowser — очень малое потребление ресурсов компьютера. Программа "в чистом" виде занимает менее 15 Мб дискового пространства, экономично расходует оперативную память ПК и мощности центрального процессора (хотя последние показатели сильно зависят от выполняемых пользователем задач). Тем не менее, SlimBrowser предоставляет все необходимое для удобной и комфортной работы в сети:

Многовкладочный интерфейс с возможностью группировки открываемых сайтов, полная поддержка русского языка.

Возможность сохранения в зашифрованном виде заполняемых веб-форм, включая логины и пароли для входа в аккаунты социальных сетей, форумов и т.д.

Встроенный плагин блокировки рекламы и всплывающих окон, автоматическое обнаружение потенциально опасных сайтов, включая фишинг-сайты.

Возможность использования адресной строки в качестве поля для ввода поисковых запросов (также реализована функция автодополнения поисковых фраз).

Встроенный менеджер загрузок с многопоточным (до 12 потоков) скачиванием файлов из сети, что призвано сократить время скачивания даже при невысокой скорости соединения.

Встроенный инструмент загрузки видео с видеохостинга YouTube в один клик.

Интеграция с различными веб-сервисами — Google Plus, Wordpress, StumbleUpon, Gmail и другие.

Автоматическое сжатие изображений при их сохранении.

Возможность управления жестами мышью.

Встроенный в строку состояния плагин отображения погоды практически в любой точке планеты.

Возможность применения различных тем оформления интерфейса браузера (большое количество бесплатных скинов доступно для скачивания с сайта разработчиков SlimBrowser).

И другие.

Таким образом, браузер SlimBrowser вполне способен удовлетворить потребности пользователя в комфортном и безопасном серфинге в сети интернет.

Совместимость SlimBrowser с Windows

Интернет-обозреватель SlimBrowser не требователен к системе, он может работать ОС Windows версии XP или выше. Поддерживаются системы 32 бит и 64 бит (в режиме совместимости). Существует две версии браузера SlimBrowser — устанавливающаяся и портативная (самораспаковывающийся архив). Оба файла доступны для скачивания на данной странице.