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Safe Exam Browser

Safe Exam Browser

Браузер для сдачи тестов и экзаменов онлайн

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Актуальная версия 3.6.0
Скачать 264 MB
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История изменений

Версия 3.6.0

Оценки программы

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Отзывы о Safe Exam Browser

1 отзыв

дина

Я скачала ,галочку поставила на инсталл нажала и дальше не идет оши бку выдает