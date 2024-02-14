Safe Exam Browser (SEB) – бесплатный браузер, предназначенный для сдачи тестов и экзаменов онлайн. Программа обладает большим количеством защитных функций, добавленных с целью избежать параллельный поиск ответов в других программах или интернете во время прохождения проверок.

Приложение кроссплатформенно и поддерживает разные ОС: Windows 7+, macOS. Присутствует также мобильное издание для iOS. Браузер имеет единую версию для 64-битных и 32-битных систем. Язык интерфейса – английский.

Возможности Safe Exam Browser (SEB)

Основное предназначение программы – проведение безопасных тестирований через интернет. Чтобы предотвратить использование сторонних программ и сайтов для поиска ответов, SEB создает ряд ограничений для студентов. Во время прохождения теста в Safe Exam Browser пользователю недоступно:

Открытие других сайтов, использование поисковых систем.

Запуск сторонних программ (кроме тех, которые были разрешены экзаменатором при составлении теста).

Взаимодействие с интернетом вне SEB.

Кроме того, запустить Safe Exam Browser невозможно в виртуальной машине. Все это обеспечивает максимальную безопасность при проведении экзаменов через интернет.

Во время прохождения теста пользователь не может использовать другие программы. Интерфейс SEB разворачивается на весь экран, блокируя доступ к стороннему ПО. При выходе из программы до завершения экзамена попытка тестирования засчитывается как незаконченная.

Программа получила популярность во время самоизоляции и перевода образовательных учреждений в дистанционный режим работы. Благодаря SEB, школы и университеты получили возможность проводить тестирования онлайн, не опасаясь за несанкционированные действия студентов.

Safe Exam Browser не обладает собственным движком. Для отображения страниц используются технологии браузера Firefox.

Как пользоваться Safe Exam Browser (SEB)?

Чтобы создать тест, рассчитанный на прохождение в SEB, экзаменатор должен воспользоваться одной из образовательных платформ с поддержкой браузера. Например, Moodle. При добавлении нового экзамена нужно сделать использование SEB обязательным. В таком случае сервис для создания тестов предоставит конфигурационный файл для студентов в формате .seb.

Студенту потребуется загрузить и установить SEB на компьютер, после чего запустить его с нужным файлом конфигурации. Это позволит открыть программу на нужной странице с выбранными создателем теста настройками. Экзаменатор может отметить, какие возможности будут доступны студенту во время прохождения теста.

Некоторые платформы (в том числе Moodle) предоставляют возможность запустить SEB с нужной конфигурацией прямо со страницы теста в другом браузере. В таком случае программа предложит перейти в Safe Exam Browser для выполнения экзамена.