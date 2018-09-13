SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Safari

В данном списке представлены программы для замены Safari. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Safari, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Opera GX
Opera GX

Версия 137.0.6036.65

Версия браузера Opera для геймеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (35)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
Tesla Browser
Tesla Browser

Версия 148.0.7778.97

Современный браузер с "русским размахом"

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (19)
Arc
Arc

Версия 126.0.6478.127

Браузер для работы с большим количеством вкладок

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
SlimJet
SlimJet

Версия 42.0.3.0

Легкий интернет-браузер с антирекламой и другими полезными функциями

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Opera Crypto Browser
Opera Crypto Browser

Версия 101.0.4843.43

Браузер с поддержкой технологий Web3 со встроенным криптокошельком

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Firefox Developer Edition
Firefox Developer Edition

Версия 117.0b9

Браузер для веб-разработчиков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Vivaldi
Vivaldi

Версия 3.5.2115.81

Интернет браузер для Windows

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
UC Browser
UC Browser

Версия 7.0.185.1002

Бесплатный браузер для Windows на движке Chromium и Trident

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Polarity
Polarity

Версия 9.3.8

Бесплатный браузер для Windows со втроенным блокировщиком рекламы

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Midori
Midori

Версия 0.5.11

Бесплатный браузер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Waterfox
Waterfox

Версия 56.2.6

Бесплатный браузер для Windows x64 на движке Firefox

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Min
Min

Версия 1.8.0

Интернет-браузер для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
Microsoft Edge
Microsoft Edge

Версия 42.17134.1.0

Интернет-браузер от Microsoft

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Comodo Dragon
Comodo Dragon

Версия 68.0.3440.106

Быстрый и безопасный браузер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)