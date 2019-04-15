Polarity Browser — браузер для операционных систем Windows 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит). Уникальность данного интернет-обозревателя заключается в том, что он построен на двух движках — Chromium, использующийся в Google Chrome и множестве его «клонов», и Trident (MSHTML), на котором работает Internet Explorer.

Последняя версия Polarity Browser на момент написания обзора не поддерживала русского языка (возможно, перевод появится в будущем).

Зачем нужен Polarity Browser?

Первое, на что обращают внимание разработчики Polarity — малое потребление браузером компьютерных ресурсов, но при этом его характеристики и возможности соответствуют таковым у других популярных интернет-обозревателей. Такое стало возможным (в т.ч.) благодаря использованию при создании продукта одновременно двух движков, из которых было взято все только самое лучшее, все не нужное — вырезано, отсутствующее — добавлено, не оптимизированное — оптимизировано.

По словам разработчиком, при Polarity потребляет в 10 раз меньше оперативной памяти, чем Internet Explorer, и в 5 раз меньше, нежели Google Chrome и Firefox.

Высокая скорость и стабильность работы. Polarity поддерживает все новейшие веб-стандарты и обратную совместимость. С аппаратным ускорением и поддержкой WebGL (API для 3D-графики) обоими движками браузер Polarity обеспечивает высокую скорость серфинга в сети и стабильность работы открытых сайтов, независимо от их содержания.

Вопросы безопасности. Как и в случае с самыми популярными браузерами, в Polarity реализована надстройка Web of Trust (WOT), предупреждающая пользователей о сайтах с низкой репутацией при поиске информации в сети или совершении покупок. Если в сообществе WOT какой-то из сайтов считается зараженным на 100%, Polarity и вовсе заблокирует его.

Также здесь реализована встроена система фильтрации фишинговых сайтов, о которых браузеру становится известно благодаря обмену данными с сервисом (сообществом) PhishTank. Этот же сервис используется в Opera и других обозревателях.

Приватность. Конфиденциальности в Polarity обеспечивается за счет:

Поддержки передачи данных через прокси-серверы.

Реализации работы отдельных вкладок в изолированной друг от друга среде (т.н. «песочница»). Если одна вкладка перестала отвечать, то это никак не повлияет на работу других вкладок. Песочница также не позволяет вкладкам считывать какие-либо данные из других открытых вкладок, что блокирует попытки сайтов собирать информацию о деятельности пользователя в сети.

Возможности управления куки-файлами.

Наличия приватного режимы работы (инкогнито), при включении которого браузер блокирует куки и кэш с сайтов, не оставляет на жестком диске никаких следов открытия сайтов и т.д.

Блокировка рекламы. Как и полагается современному браузеру, в Polarity предусмотрен встроенный блокировщик рекламы pBlock. Дополнительно фильтрация контента осуществляется при использовании свободного веб-проки Privoxy, а также списка фильтров, получаемых с сервисов EasyList и EasyPrivacy.

Более продвинутые пользователи смогут управлять содержимым сайтов самостоятельно, используя соответствующий инструмент блокировщика pBlock.

Особенности интерфейса. В этом вопросе Polarity не уступает своим конкурентам: