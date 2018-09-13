SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Orbitum

В данном списке представлены программы для замены Orbitum. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Orbitum, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 18 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Opera
Opera

Версия 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (44)
Chromium
Chromium

Версия 155.0.8059.85

Популярный движок для интернет-браузеров

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (23)
Opera GX
Opera GX

Версия 137.0.6036.65

Версия браузера Opera для геймеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (35)
LibreWolf
LibreWolf

Версия 158.0

Браузер с повышенными мерами защиты конфиденциальных данных пользователя

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
Maxthon
Maxthon

Версия 7.5.3.2400

Современный и быстрый браузер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Tesla Browser
Tesla Browser

Версия 148.0.7778.97

Современный браузер с "русским размахом"

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (19)
SlimJet
SlimJet

Версия 42.0.3.0

Легкий интернет-браузер с антирекламой и другими полезными функциями

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Pale Moon
Pale Moon

Версия 32.4.1

Бесплатный браузер для Windows-ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Atom
Atom

Версия 7.0

Новый браузер для Windows от Mail.Ru Group

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Vivaldi
Vivaldi

Версия 3.5.2115.81

Интернет браузер для Windows

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
UC Browser
UC Browser

Версия 7.0.185.1002

Бесплатный браузер для Windows на движке Chromium и Trident

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
SlimBrowser
SlimBrowser

Версия 8.00.005

Интернет-браузер для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Microsoft Edge
Microsoft Edge

Версия 42.17134.1.0

Интернет-браузер от Microsoft

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
K-Meleon
K-Meleon

Версия 75.1

Быстрый и легкий браузер K-Meleon

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (28)
Comodo Dragon
Comodo Dragon

Версия 68.0.3440.106

Быстрый и безопасный браузер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)